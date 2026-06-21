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مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأوزباكستان في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

البرتغال ضد أوزبكستان
القنوات الناقلة
كأس العالم
البرتغال
أوزبكستان

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأوزباكستان في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

وتعادل منتخب البرتغال بهدف لمثله ضد الكونغو الديمقراطية، لذلك لا بديل أمامه عن الفوز أمام أوزباكستان.

وكانت كولومبيا قد انتصرت على أوزباكستان في الجولة الأولى لتتصدر المجموعة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأوزباكستان في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة البرتغال وأوزباكستان في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة البرتغال وأوزباكستان في كأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 على ملعب "إن آر جي" في هيوستن الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 11
إن آر جي

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأوزباكستان في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة بتعليق عامر الخوذيري وأحمد عبده.

كيف تشاهد مباراة البرتغال وأوزباكستان في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرتغال وأوزباكستان في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRعامر الخوذيري
beIN Max 1
beIN Max 3أحمد عبده
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال وأوزباكستان في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة البرتغال ضد أوزبكستان

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • روبرتو مارتينيز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فابيو كانافارو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج البرتغال وأوزباكستان في المباريات الأخيرة

البرتغال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

أوزباكستان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب البرتغال وأوزباكستان في مجموعات كأس العالم 2026

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