ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأوزباكستان في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

وتعادل منتخب البرتغال بهدف لمثله ضد الكونغو الديمقراطية، لذلك لا بديل أمامه عن الفوز أمام أوزباكستان.

وكانت كولومبيا قد انتصرت على أوزباكستان في الجولة الأولى لتتصدر المجموعة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأوزباكستان في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة البرتغال وأوزباكستان في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة البرتغال وأوزباكستان في كأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 على ملعب "إن آر جي" في هيوستن الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المجموعة 11 إن آر جي

ما القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأوزباكستان في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة بتعليق عامر الخوذيري وأحمد عبده.

كيف تشاهد مباراة البرتغال وأوزباكستان في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرتغال وأوزباكستان في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR عامر الخوذيري beIN Max 1 beIN Max 3 أحمد عبده TOD

التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال وأوزباكستان في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة البرتغال ضد أوزبكستان التشكيل المتوقع البدلاء المدرب روبرتو مارتينيز التشكيل المتوقع البدلاء المدرب فابيو كانافارو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج البرتغال وأوزباكستان في المباريات الأخيرة

ترتيب البرتغال وأوزباكستان في مجموعات كأس العالم 2026