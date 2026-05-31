مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبنما الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبنما الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض منتخب البرازيل مباراته الودية ضد بنما بهدف الوصول بأعلى مستوى ممكن إلى كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب البرازيل في المجموعة الثالثة رفقة المغرب وهايتي واسكتلندا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبنما الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة البرازيل وبنما الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة البرازيل وبنما الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو صباح الإثنين 1 يونيو 2026، على ستاد الماراكانا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، الواحدة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبنما الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة أبو ظبي الرياضية حق بث مباريات منتخب البرازيل الودية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة البرازيل وبنما الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 المفتوحة بتعليق عيسى الحربين.

كيف تشاهد مباراة البرازيل وبنما الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرازيل وبنما الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر StarzPlay.

القنوات الناقلةالتعليق
أبوظبي الرياضية 1عيسى الحربين
starzplay

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل وبنما الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

نتائج البرازيل وبنما في المباريات الأخيرة

البرازيل
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

بنما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات البرازيل وبنما في المباريات الأخيرة

البرازيل

آخر 3 مباريات

بنما

2

انتصاران

1

تعادل

0

انتصار

7

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/3
سجل كلا الفريقين
1/3
