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كأس الخليج
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس الخليج
اليمن
قطر
البحرين ضد اليمن
البحرين
اليمن
قطر
البحرين
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27".. وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

تتجه الأنظار إلى استاد الأمير عبد الله الفيصل، الذي يحتضن مواجهة البحرين واليمن، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

ويدخل المنتخبان المباراة بعد تأكد خروجهما من منافسات البطولة، بعدما فشلا في حصد أي نقطة خلال أول جولتين، لتصبح المواجهة بمثابة فرصة لإنهاء مشوارهما في البطولة بانتصار معنوي.

ويتربع منتخب الإمارات على صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف، بعدما سجل 7 أهداف وحافظ على نظافة شباكه خلال أول جولتين.

ويحتل منتخب قطر المركز الثاني برصيد 6 نقاط أيضًا، بعدما سجل 3 أهداف، دون أن تهتز شباكه بأي هدف خلال أول جولتين.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو الأربعاء 30 سبتمبر 2026 على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت الإمارات.


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كأس الخليج - الجولة 3


ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت عدة قنوات على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" من أبرزها السعودية الرياضية والشارقة وأبوظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق شاشا و MBC شاهد وكذلك شووف.

من معلق مباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

تم اختيار الأسماء الآتية للتعليق على مباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27".



قنوات الكأس

الكأس 2

سمير المعيرفي


قناة الشارقة الرياضية

الشارقة الرياضية 2

محمد الهنائي


عمان الرياضية

عمان الرياضية

حسن الهاشمي


الكويت الرياضية

الكويت الرياضية 2

محمد العتيبي


التشكيل المتوقع لمباراة البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

تشكيل البحرين المتوقع أمام اليمن


حراسة المرمى

إبراهيم لطف الله

خط الدفاع

عبد الله الخلاصي - وليد الحيام - أمين بن عدي - حمد الشمان

خط الوسط

السيد ضياء سعيد - كميل الأسود

خط الهجوم

محمد مرهون - مهدي حميدان - علي مدن - محمد الرميحي


تشكيل اليمن المتوقع أمام البحرين


حراسة المرمى

محمد أمان

خط الدفاع

رضوان الحبيشي - نادر سهل - هارون الزبيدي - رامي الوسماني

خط الوسط

أسامة عنبر - عمر جولان - عبد الواسع المطري

خط الهجوم

عبد المجيد صبارة - ناصر محمدوه - عمر الداحي

نتائج البحرين واليمن في المباريات الأخيرة


البحرين

البحرين - المستوى

الجزائر
خ1-5
السودان
ف3-1
جورجيا
خ2-0
قطر
خ2-0
الإمارات
خ0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
4/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
اليمن

اليمن - المستوى

بروناي
ف9-0
بوتان
ف7-1
لبنان
ف0-2
الإمارات
خ4-0
قطر
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
18/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات البحرين واليمن في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

البحرينتعادلاليمن
3
1
1
كأس الخليج
البحرين badge
البحرين
البحرين
1
اليمن badge
اليمن
اليمن
2
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
البحرين badge
البحرين
البحرين
0
اليمن badge
اليمن
اليمن
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
اليمن badge
اليمن
اليمن
0
البحرين badge
البحرين
البحرين
2
انتهت
كأس الخليج
اليمن badge
اليمن
اليمن
0
البحرين badge
البحرين
البحرين
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
البحرين badge
البحرين
البحرين
3
اليمن badge
اليمن
اليمن
0
انتهت
7الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5


ترتيب البحرين واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


المجموعة ب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدةالإمارات
220070+76
ف
ف
2
قطرقطرقطر
220030+36
ف
ف
3
اليمناليمناليمن
200205-50
خ
خ
4
البحرينالبحرينالبحرين
200205-50
خ
خ
الجولة القادمة


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