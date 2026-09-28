هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس الخليج
team-logoالإمارات العربية المتحدة
team-logoقطر
شاهد على أبو ظبي الرياضيةشاهد على STARZPLAY
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس الخليج
البحرين
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة ضد قطر
قطر
البحرين
الإمارات العربية المتحدة
قطر
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27".. وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

تتجه الأنظار إلى ملعب الإنماء، الذي يحتضن مواجهة الإمارات وقطر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27.

ويتصدر منتخب الإمارات جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف، بعدما سجل 7 أهداف وحافظ على نظافة شباكه خلال أول جولتين.

ويحتل منتخب قطر المركز الثاني برصيد 6 نقاط أيضًا، بعدما سجل 3 أهداف دون أن تستقبل شباكه أي أهداف خلال أول جولتين.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو الأربعاء 30 سبتمبر 2026 على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت الإمارات.


crest
كأس الخليج - الجولة 3


ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت عدة قنوات على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" من أبرزها السعودية الرياضية والشارقة وأبوظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق شاشا و MBC شاهد وكذلك شووف.

من معلق مباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

تم اختيار الأسماء الآتية للتعليق على مباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27".



قنوات الكأس

الكأس 1

أحمد الطيب


قناة الشارقة الرياضية

الشارقة الرياضية

موسى عيد


عمان الرياضية

عمان الرياضية

أحمد الكعبي


الكويت الرياضية

الكويت الرياضية

علي الشمري


التشكيل المتوقع لمباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

تشكيل قطر المتوقع أمام الإمارات


حراسة المرمى

محمود أبوندى

خط الدفاع

سلطان البريك - طارق سلمان - بوعلام خوخي - بيدرو ميجيل

خط الوسط

عبد العزيز حاتم - أحمد فتحي - محمد مناعي

خط الهجوم

إدميلسون جونيور - المعز علي - أكرم عفيف


تشكيل الإمارات المتوقع أمام قطر


حراسة المرمى

خالد عيسى

خط الدفاع

ماركوس ميلوني - علاء الدين زهير - لوكاس بيمينتا - روبن فيليب

خط الوسط

عصام فايز - مامادو كوليبالي - يوري سيزار

خط الهجوم

نيكولاس خيمينيز - لوان بيريرا - برونو دي أوليفيرا

نتائج الإمارات وقطر في المباريات الأخيرة


الإمارات

الإمارات - المستوى

الجزائر
ف1-1
المغرب
خ3-0
السعودية
ت0-0
اليمن
ف4-0
البحرين
ف0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
8/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
قطر

قطر - المستوى

سويسرا
ت1-1
كندا
خ6-0
البوسنة
خ3-1
البحرين
ف2-0
اليمن
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات الإمارات وقطر في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الإمارات العربية المتحدةتعادلقطر
2
2
1
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
قطر badge
قطر
قطر
2
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
1
انتهت
كأس الخليج
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
1
قطر badge
قطر
قطر
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
5
قطر badge
قطر
قطر
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
قطر badge
قطر
قطر
1
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
3
انتهت
كأس الخليج
قطر badge
قطر
قطر
1
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
1
انتهت
11الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


ترتيب الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


المجموعة ب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدةالإمارات
220070+76
ف
ف
2
قطرقطرقطر
220030+36
ف
ف
3
اليمناليمناليمن
200205-50
خ
خ
4
البحرينالبحرينالبحرين
200205-50
خ
خ
الجولة القادمة


إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل