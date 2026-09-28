ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

تتجه الأنظار إلى ملعب الإنماء، الذي يحتضن مواجهة الإمارات وقطر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27.

ويتصدر منتخب الإمارات جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف، بعدما سجل 7 أهداف وحافظ على نظافة شباكه خلال أول جولتين.

ويحتل منتخب قطر المركز الثاني برصيد 6 نقاط أيضًا، بعدما سجل 3 أهداف دون أن تستقبل شباكه أي أهداف خلال أول جولتين.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو الأربعاء 30 سبتمبر 2026 على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت الإمارات.





كأس الخليج - الجولة 3 30 سبتمبر 2026 - 13:30





ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت عدة قنوات على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" من أبرزها السعودية الرياضية والشارقة وأبوظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق شاشا و MBC شاهد وكذلك شووف.

من معلق مباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

تم اختيار الأسماء الآتية للتعليق على مباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27".







الكأس 1 أحمد الطيب

الشارقة الرياضية موسى عيد

عمان الرياضية أحمد الكعبي

الكويت الرياضية علي الشمري





التشكيل المتوقع لمباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

تشكيل قطر المتوقع أمام الإمارات





حراسة المرمى محمود أبوندى خط الدفاع سلطان البريك - طارق سلمان - بوعلام خوخي - بيدرو ميجيل خط الوسط عبد العزيز حاتم - أحمد فتحي - محمد مناعي خط الهجوم إدميلسون جونيور - المعز علي - أكرم عفيف





تشكيل الإمارات المتوقع أمام قطر





حراسة المرمى خالد عيسى خط الدفاع ماركوس ميلوني - علاء الدين زهير - لوكاس بيمينتا - روبن فيليب خط الوسط عصام فايز - مامادو كوليبالي - يوري سيزار خط الهجوم نيكولاس خيمينيز - لوان بيريرا - برونو دي أوليفيرا

نتائج الإمارات وقطر في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الإمارات وقطر في المباريات الأخيرة









ترتيب الإمارات وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"





المجموعة ب المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 الإمارات العربية المتحدة الإمارات 2 2 0 0 7 0 +7 6 ف ف 2 قطر قطر 2 2 0 0 3 0 +3 6 ف ف 3 اليمن اليمن 2 0 0 2 0 5 -5 0 خ خ 4 البحرين البحرين 2 0 0 2 0 5 -5 0 خ خ الجولة القادمة



