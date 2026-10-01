ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل مواجهة المنتخب الإماراتي أمام نظيره العماني، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27".

المنتخب العماني تأهل وصيفا في مجموعة السعودية والعراق والكويت بعامل القرعة، بينما تأهل الإماراتيون في الصدارة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن قطر الوصيفة.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو السبت 3 أكتوبر 2026 على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت السعودية، العاشرة والنصف مساء (22:30) بتوقيت الإمارات.





كأس الخليج - نصف النهائي 3 أكتوبر 2026 - 14:30





ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت عدة قنوات على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" أبرزها السعودية الرياضية والشارقة وأبوظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق شاشا و MBC شاهد وكذلك شووف.

من معلق مباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

تم اختيار الأسماء الآتية للتعليق على مباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" حتى الآن.







الشارقة الرياضية محمد الهنائي

الكويت الرياضية حماد العنزي



عمان الرياضية أحمد الكعبي

التشكيل المتوقع لمباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"

تشكيل المنتخب الإماراتي المتوقع أمام عمان





حراسة المرمى خالد عيسى خط الدفاع روبين كانيدو – علاء الدين زهير – لوكاس بيمنتا – ماركوس ميلوني. خط الوسط مامادو كوليبالي – عصام فايز - فابيو ليما خط الهجوم نيكولاس خيمينيز – لوان بيريرا - برونو دي أوليفيرا





تشكيل عمان المتوقع أمام المنتخب الإماراتي





حراسة المرمى إبراهيم المخيني خط الدفاع خالد البريكى- خالد الغطريفى- أحمد الحارثى- أحمد الكعبى خط الوسط حارب السعدى - سلطان المرزوق - عبدالله فواز خط الهجوم ناصر الرواحى- جميل اليحمدى- عصام الصبحى

نتائج الإمارات وعمان في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الإمارات وعمان في المباريات الأخيرة









ترتيب الإمارات وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"







