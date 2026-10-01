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كأس الخليج
team-logoالإمارات العربية المتحدة
team-logoعمان
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس الخليج
الإمارات العربية المتحدة ضد عمان
الإمارات العربية المتحدة
عمان
الإمارات العربية المتحدة
عُمان

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27".. وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل مواجهة المنتخب الإماراتي أمام نظيره العماني، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27".

المنتخب العماني تأهل وصيفا في مجموعة السعودية والعراق والكويت بعامل القرعة، بينما تأهل الإماراتيون في الصدارة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن قطر الوصيفة.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو السبت 3 أكتوبر 2026 على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت السعودية، العاشرة والنصف مساء (22:30) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت عدة قنوات على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" أبرزها السعودية الرياضية والشارقة وأبوظبي الرياضية.

كيف تشاهد مباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق شاشا و MBC شاهد وكذلك شووف.

من معلق مباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

تم اختيار الأسماء الآتية للتعليق على مباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" حتى الآن.



قناة الشارقة الرياضية

الشارقة الرياضية

محمد الهنائي


الكويت الرياضية

الكويت الرياضية

حماد العنزي


عمان الرياضية


عمان الرياضية

أحمد الكعبي

التشكيل المتوقع لمباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"

تشكيل المنتخب الإماراتي المتوقع أمام عمان


حراسة المرمى

خالد عيسى

خط الدفاع

روبين كانيدو – علاء الدين زهير – لوكاس بيمنتا – ماركوس ميلوني.

خط الوسط

مامادو كوليبالي – عصام فايز - فابيو ليما

خط الهجوم

نيكولاس خيمينيز – لوان بيريرا - برونو دي أوليفيرا


تشكيل عمان المتوقع أمام المنتخب الإماراتي


حراسة المرمى

إبراهيم المخيني

خط الدفاع

خالد البريكى- خالد الغطريفى- أحمد الحارثى- أحمد الكعبى

خط الوسط

حارب السعدى - سلطان المرزوق - عبدالله فواز

خط الهجوم

ناصر الرواحى- جميل اليحمدى- عصام الصبحى

نتائج الإمارات وعمان في المباريات الأخيرة


الإمارات

الإمارات - المستوى

المغرب
خ3-0
السعودية
ت0-0
اليمن
ف4-0
البحرين
ف0-3
قطر
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
عمان

عمان - المستوى

إندونيسيا
خ3-0
موزمبيق
ف4-1
العراق
ت1-1
السعودية
خ0-3
الكويت
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات الإمارات وعمان في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الإمارات العربية المتحدةتعادلعمان
3
1
1
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
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الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
2
عمان badge
عمان
عمان
1
انتهت
كأس الخليج
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الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
1
عمان badge
عمان
عمان
1
انتهت
كأس الخليج
عمان badge
عمان
عمان
0
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الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
0
انتهت
كأس الخليج
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الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
1
عمان badge
عمان
عمان
0
انتهت
كأس الخليج
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الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
1
عمان badge
عمان
عمان
0
انتهت
5الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب الإمارات وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"



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