ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الإنماء مواجهة الإمارات واليمن، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

ويشارك المنتخب الإماراتي في المجموعة الثانية بالبطولة، إلى جانب منتخبات "قطر، اليمن، البحرين"، في منافسات يسعى خلالها كل فريق إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، بينما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية، التي تقام يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026، لتحديد بطل النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو الخميس 24 سبتمبر 2026 على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة إلا خمس دقائق مساء (18:55) بتوقيت السعودية، الثامنة إلا خمس دقائق مساء (19:55) بتوقيت الإمارات.





كأس الخليج - الجولة 1 24 سبتمبر 2026 - 11:00





ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت شبكة قنوات الكأس والشارقة، على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27".

من معلق مباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

اختارت الكأس، سمير المعيرفي، للتعليق على مباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"، فيما سيعلق موسى عيد عبر الشارقة.

الكأس 1 سمير المعيرفي



الشارقة الرياضية موسى عيد





كيف تشاهد مباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"









نتائج الإمارات واليمن في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الإمارات واليمن في المباريات الأخيرة









ترتيب الإمارات واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"





المجموعة ب المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 البحرين البحرين 0 0 0 0 0 0 0 0 2 قطر قطر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الإمارات العربية المتحدة الإمارات 0 0 0 0 0 0 0 0 4 اليمن اليمن 0 0 0 0 0 0 0 0 الجولة القادمة



