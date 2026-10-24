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Al Ahlyالحساب الرسمي للنادي الأهلي
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس الكونفيدرالية الإفريقية
الأهلي
مصر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف الأهلي المصري نظيره كيتارا الأوغندي على ستاد "القاهرة الدولي" ضمن منافسات إياب الدور الثاني من إقصائيات الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027.

الأهلي يطمح لتحقيق الفوز كي يواصل حملته القوية لتحقيق لقب غاب عن خزائنه منذ عام 2015.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027 هو الأحد 25 أكتوبر 2026 على ستاد "القاهرة الدولي".

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساء (19:00) بتوقيت مصر، الثامنة (20:00) بتوقيت الإمارات.


دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية - الجولة 2


ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027؟

تمتلك قناة الأهلي حقوق مباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027.

من معلق مباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027؟

قناة الأهلي اختارت الإماراتي عامر عبدالله معلقا على مباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027.


قناة الأهلي


قناة الأهلي

عامر عبدالله


كيف تشاهد مباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027 عبر صفحة قناة الأهلي على "يوتيوب".

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027



نتائج الأهلي وكيتارا في المباريات الأخيرة


الجيش الرواندي

الجيش الرواندي - المستوى

GOM
خ0-5
CFG
ف1-3
VSC
ف2-1
ADC
خ1-0
ADC
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
الزمالك

الزمالك - المستوى

بورتس
ف1-2
أبو قير
ف2-0
بورتس
ف4-0
غزل المحلة
ف0-1
الأهلي
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات الأهلي وكيتارا في المباريات الأخيرة




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