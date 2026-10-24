ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الأهلي المصري نظيره كيتارا الأوغندي على ستاد "القاهرة الدولي" ضمن منافسات إياب الدور الثاني من إقصائيات الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027.

الأهلي يطمح لتحقيق الفوز كي يواصل حملته القوية لتحقيق لقب غاب عن خزائنه منذ عام 2015.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027 هو الأحد 25 أكتوبر 2026 على ستاد "القاهرة الدولي".

المباريات التالية مودرن سبورت الدوري المصري الممتاز 10:00 الأهلي

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساء (19:00) بتوقيت مصر، الثامنة (20:00) بتوقيت الإمارات.









ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027؟

تمتلك قناة الأهلي حقوق مباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027.

من معلق مباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027؟

قناة الأهلي اختارت الإماراتي عامر عبدالله معلقا على مباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027.





قناة الأهلي عامر عبدالله





كيف تشاهد مباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027 عبر صفحة قناة الأهلي على "يوتيوب".

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وكيتارا في دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027









نتائج الأهلي وكيتارا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الأهلي وكيتارا في المباريات الأخيرة











