يستضيف الأهلي، نظيره ضمك، في مواجهة ضمن الجولة السابعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.

الأهلي يبحث عن مواصلة سلكة الانتصارات بعدما بات في المركز الثالث حاليًا وهو يواجه طموح ضمك صاحب المركز الخامس عشر في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 4 أبريل 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والربع بتوقيت السعودية، الثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية فهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي وضمك في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الأهلي وضمك في المباريات الأخيرة

ترتيب الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026