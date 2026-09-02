ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد القاهرة الدولي مواجهة قوية بين الأهلي وسموحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027.

الأهلي أفلت من فخ الشرقية إنبي في الجولة الأولى ونجح في قلب تأخره بهدفين دون رد إلى فوز بثلاثية ليحقق أول النقاط في الدوري.

ثم فاز الأهلي باستحقاق وعن جدارة على زد في الجولة الثانية بهدفين نظيفين في مباراة تألق بها المغربي أشرف بن شرقي.

ونرصد لكم في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحةفي الدوري المصري 2026-2027 وطرق المشاهدة عبر الإنترنت.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027 ؟

تمتلك شبكة أون سبورت حق بث مباريات الدوري المصري 2026-2027 بشكل حصري، ويمكن مشاهدة لقاء زد والأهليعبر قناة ON SPORT بتعليق عربي.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن مشاهدة مباراة زد والأهليفي الدوري المصري 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك موقع كورة بلس.









من معلق مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027؟

اختارت شبكة أون سبورت، بلال علام للتعليق على مباراة الأهلي وسموحةفي الدوري المصري 2026-2027.

متى موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي وسموحةفي الدوري المصري 2026-2027، هو مساء الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026 على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الإمارات.