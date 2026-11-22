يستضيف الأهلي نظيره بيراميدز على ستاد "القاهرة الدولي" ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري المصري 2026-2027.
الأهلي يبحث عن الفوز للاقتراب من الصدارة التي يعتليها بيراميدز برصيد 24 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المارد الأحمر.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2026-2027؟
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2026-2027 هو الإثنين 23 نوفمبر 2026 على ستاد "القاهرة الدولي".
وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت مصر، العاشرة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2026-2027؟
تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الدوري المصري 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.
وخصصت الشبكة قناتي ON SPORT و ON SPORT MAX.
من معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2026-2027؟
اختارت شبكة أون سبورت كلًا من أيمن الكاشف ومحمد الكواليني للتعليق على المباراة عبر ON SPORT.
بجانب كلًا من مؤمن حسن ومحمود أبو الركب على ON SPORT MAX.
ON SPORT
أيمن الكاشف
ON SPORT
محمد الكواليني
ON SPORT MAX
مؤمن حسن
ON SPORT MAX
محمود أبو الركب
كيف تشاهد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.
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التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2026-2027
التشكيلات المحتملة الأهلي ضد بيراميدز
المدرب
- الحسين عموتة
نتائج الأهلي وبيراميدز في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|8
|8
|0
|0
|19
|4
|+15
|24
ف
ف
ف
ف
ف
|2
|8
|6
|2
|0
|15
|6
|+9
|20
ف
ت
ف
ف
ت
|3
|8
|6
|1
|1
|11
|4
|+7
|19
ف
ف
خ
ف
ف
|4
|8
|6
|0
|2
|15
|8
|+7
|18
ف
ف
خ
ف
ف
|5
|8
|4
|2
|2
|9
|6
|+3
|14
ت
خ
ف
ف
ف
|6
|8
|4
|1
|3
|12
|10
|+2
|13
خ
خ
ف
ف
ف
|7
|8
|3
|2
|3
|11
|8
|+3
|11
خ
ف
ت
ف
ت
|8
|8
|3
|2
|3
|9
|9
|0
|11
ت
ت
ف
خ
ف
|9
|8
|3
|2
|3
|5
|5
|0
|11
ت
ف
ف
ف
خ
|10
|8
|3
|2
|3
|9
|10
|-1
|11
خ
ف
ت
ف
خ
|11
|8
|2
|3
|3
|11
|13
|-2
|9
ت
خ
ت
ف
ف
|12
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|9
ت
ت
ت
خ
خ
|13
|8
|1
|5
|2
|10
|12
|-2
|8
خ
ت
ت
خ
ت
|14
|8
|2
|2
|4
|6
|12
|-6
|8
ت
خ
خ
خ
ت
|15
|8
|1
|4
|3
|8
|10
|-2
|7
خ
ت
ت
خ
خ
|16
|8
|2
|1
|5
|11
|16
|-5
|7
ف
خ
خ
خ
ف
|17
|8
|2
|1
|5
|4
|11
|-7
|7
ف
ف
خ
خ
خ
|18
|8
|1
|3
|4
|4
|8
|-4
|6
ت
خ
ف
خ
خ
|19
|8
|1
|1
|6
|3
|12
|-9
|4
خ
ت
خ
خ
خ
|20
|8
|0
|3
|5
|5
|11
|-6
|3
ت
خ
خ
خ
خ