ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الأهلي نظيره باختاكور على ملعب "الإنماء" ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

الأهلي هو حامل اللقب آخر نسختين مع ماتياس يايسله، ويرغب في التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي رغم تغيير المدرب.

ورغم البداية المعقدة في دوري روشن، لكن قلعة الكؤؤس تُظهر وجهًا مختلفًا في البطولات القارية.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأهلي وباختاكور ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 14 سبتمبر 2026 على ملعب "الإنماء".

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة والربع مساءً (21:15) بتوقيت السعودية، العاشرة والربع مساءً (22:15) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 1 14 سبتمبر 2026 - 14:15





ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 6.

من معلق مباراة الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس عبدالله الغامدي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 3.

بينما يعلق سمير المعيرفي على المواجهة عبر الكأس 6.









beIN SPORTS HD 3 عبدالله الغامدي



الكأس 6 سمير المعيرفي





كيف تشاهد مباراة الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027









نتائج الأهلي وباختاكور في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الأهلي وباختاكور في المباريات الأخيرة









ترتيب الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027







