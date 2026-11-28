يحتضن استاد القاهرة الدولي مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين الأهلي وأول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي في الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي في الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي في الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027، هو الأحد 29 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء (18:00) بتوقيت مصر، السابعة (19:00) بتوقيت السعودية.

كأس الكونفيدرالية الإفريقية - الجولة 1 29 نوفمبر 2026 - 11:00

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ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي في الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي في الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي محمد علي، للتعليق على مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي في الكونفدرالية الأفريقية 2026-2026.

beIN SPORTS HD 3 علي محمد علي

كيف تشاهد مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي في الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي في الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي في الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027

نتائج الأهلي وأول أغسطس الأنجولي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الأهلي وأول أغسطس الأنجولي في المباريات الأخيرة

ترتيب الأهلي وأول أغسطس الأنجولي في الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027