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دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoالأهلي
team-logoالغرافة
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال آسيا النخبة
الأهلي ضد الغرافة
الأهلي
الغرافة
المملكة العربية السعودية
قطر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب الإنماء مواجهة استثنائية مرتقبة تجمع بين الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 26 أكتوبر 2026 على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية، الثامنة (20:00) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، أحمد البلوشي، معلقا على مباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 1

أحمد البلوشي


كيف تشاهد مباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


التشكيلات المحتملة الأهلي ضد الغرافة

المدرب

  • مارينو بوسيتش


نتائج الأهلي والغرافة في المباريات الأخيرة


الأهلي

الأهلي - المستوى

صن داونز
خ2-1
الفتح
ف0-4
الوصل
ف1-3
الفيحاء
ف2-3
الخليج
ف4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
15/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
الغرافة

الغرافة - المستوى

الهلال
خ2-1
الوكرة
خ3-2
استقلال
خ1-2
الريان
ت0-0
الأهلي
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5


تاريخ مواجهات الأهلي والغرافة في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الأهليتعادلالغرافة
2
3
0
دوري أبطال آسيا النخبة
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
4
الغرافة badge
الغرافة
الغرافة
0
انتهت
دوري أبطال آسيا النخبة
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
4
الغرافة badge
الغرافة
الغرافة
2
انتهت
دوري أبطال آسيا النخبة
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
1
الغرافة badge
الغرافة
الغرافة
1
انتهت
دوري أبطال آسيا النخبة
الغرافة badge
الغرافة
الغرافة
1
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
1
انتهت
دوري أبطال آسيا النخبة
الغرافة badge
الغرافة
الغرافة
2
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
2
انتهت
12الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


ترتيب الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


منطقة الغرب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
العينالعينالعين
220081+76
ف
ف
2
الاستقلالالاستقلالاستقلال
220051+46
ف
ف
3
الهلالالهلالالهلال
220041+36
ف
ف
4
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
220031+26
ف
ف
5
الأهليالأهليالأهلي
211042+24
ف
ت
6
القادسيةالقادسيةالقادسية
211032+14
ت
ف
7
نيفتشينيفتشينيفتشي
210123-13
خ
ف
8
النصرالنصرالنصر
210135-23
ف
خ
9
باختاكورباختاكورباختاكور
20202202
ت
ت
10
الشمالالشمالالشمال
20201102
ت
ت
11
الاتحادالاتحادالاتحاد
201123-11
خ
ت
12
تراكتورتراكتورتراكتور
201101-11
ت
خ
13
الغرافةالغرافةالغرافة
200224-20
خ
خ
14
الوصلالوصلالوصل
200225-30
خ
خ
15
القوة الجويةالقوة الجويةالقوة الجوية
200215-40
خ
خ
16
السدالسدالسد
200205-50
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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