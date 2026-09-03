ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب الأمير عبدالله الفيصل مواجهة مرتقبة تجمع بين الأهلي والرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي موسم 2026-2027.

الأهلي يحتل المركز السابع في دوري روشن السعودي، بينما الرياض يحتل المركز الثاني عشر ويسعى للتقدم أكثر.

ونرصد في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2026-2027 وطرق المشاهدة عبر الإنترنت.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 3 لبث المواجهة بتعليق عربي.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

من معلق مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية، سليمان الشريف للتعليق على مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027.

متى موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو يوم الجمهة 4 سبتمبر/أيلول 2026، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

المباراة الأهلي - الرياض الموعد الجمعة 4 سبتمبر 2026 التوقيت 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الملعب ملعب الأمير عبدالله الفيصل القنوات الناقلة ثمانية 3 البث عبر الإنترنت تطبيق ثمانية التعليق سليمان الشريف

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الرياض في دوري روشن السعودي 2026-2027

من المتوقع أن يعتمد المدرب مارينو بوسيتش على العناصر الآتية: