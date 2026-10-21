ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الأهلي نظيره الخليج على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل" ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

الأهلي يريد العودة بأفضل شكل ممكن وهو الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب دوري روشن ويطمح لمواصلة المنافسة على اللقب.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الخميس 22 أكتوبر 2026 على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل".

المباريات التالية الأهلي دوري روشن السعودي 14:00 الخليج شاهد

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.





دوري روشن السعودي - الجولة 11 22 أكتوبر 2026 - 14:00 الإنماء





ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

من معلق مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

لم تختر شبكة ثمانية معلقا بعد، للتعليق على مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.





ثمانية



كيف تشاهد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟





أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الخليج





حراسة المرمى .عبدالرحمن الصانبي خط الدفاع سعد بالعبيد - محمد سليمان بكر - ميريح ديميرال - سعيد باعطية خط الوسط إدوارد سبيرتسيان - زياد الجهني - إدواردو سبيرتسيان خط الهجوم فراس البريكان - فرانشيسكو ترينكاو - جالينو

















نتائج الأهلي والخليج في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات الأهلي والخليج في المباريات الأخيرة









ترتيب الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027







