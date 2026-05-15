ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الخلود ضيفًا على الأهلي على ملعب "الإنماء" بمباراة قوية لحساب الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
لا مجال لأي تعثر بالنسبة للأهلي إذا أراد الحفاظ على المركز الثالث بعد انتهاء آمال المنافسة مع كل من النصر والهلال.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة الأهلي والخلود في الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 16 مايو 2026، على ملعب الإنماء.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|المعلق
|ثمانية
|سليمان الشريف
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12360
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.
