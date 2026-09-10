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دوري روشن السعودي
team-logoالأهلي
الإنماء
team-logoالحزم
إنترنت آمن وسريع
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الأهلي ضد الحزم
الأهلي
الحزم

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الأهلي، نظيره الحزم، في مواجهة قوية في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي وذلك على ملعب الإنماء.

الأهلي يريد تحقيق الفوز ومواصلة مطاردة الهلال والنصر والوصول للنقطة رقم 12 كي لا يبتعد الفارق من البداية بشكل كبير.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة السابعة من المسابقة هو يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
الحزم crest
الحزم
الحزم
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دوري روشن السعودي - الجولة 7
الإنماء

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 1فهد العتيبي
 

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد الحزم

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مارينو بوسيتش

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جلال القادري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والحزم في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الحزم
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين الأهلي والحزم في المباريات الأخيرة

الأهلي

آخر 5 مباريات

الحزم

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

12

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027

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