ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الأهلي، نظيره الحزم، في مواجهة قوية في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي وذلك على ملعب الإنماء.

الأهلي يريد تحقيق الفوز ومواصلة مطاردة الهلال والنصر والوصول للنقطة رقم 12 كي لا يبتعد الفارق من البداية بشكل كبير.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة السابعة من المسابقة هو يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - الجولة 7 11 سبتمبر 2026 - 14:00 الإنماء

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية 1 فهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد الحزم التشكيل المتوقع البدلاء المدرب مارينو بوسيتش التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جلال القادري

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والحزم في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الأهلي والحزم في المباريات الأخيرة

ترتيب الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2026-2027