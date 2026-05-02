يحل الأخدود ضيفًا على نظيره الأهلي على ملعب الإنماء، مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

الأهلي - بطل دوري أبطال آسيا للنخبة - تعثر في المباراة الماضية ضد النصر وتعقدت آماله في الفوز بدوري روشن السعودي، لكنّه يحاول استغلال المواجهة للاحتفال باللقب القاري والخروج بانتصار.

أما الأخدود، فلا بديل أمامه سوى الفوز، إذ أنّ الهزيمة أمام الأهلي تعني هبوطه رسميًا إلى دوري يلو.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأحد 3 مايو 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة بتعليق عبدالله الحربي.

القنوات الناقلة المعلق ثمانية عبدالله الحربي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد الأخدود التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماتياس يايسله التشكيل المتوقع البدلاء المدرب F. Al Jabal

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والأخدود في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الأهلي والأخدود في المباريات الأخيرة

ترتيب الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026