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كأس خادم الحرمين الشريفين
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مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الأنوار والأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

كأس خادم الحرمين الشريفين
القنوات الناقلة
Al Anwar ضد الأهلي
الأنوار
الأهلي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأنوار والأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواجه الأهلي، نظيره الأنوار، على ملعب الأنوار ضمن منافسات الجولة 32 في كأس الملك السعودي 2026-2027.

الأهلي وصل إلى نصف نهائي النسخة الماضية قبل الخسارة أمام الهلال، ويبحث عن حصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2016.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأنوار والأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأنوار والأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الأنوار والأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027 لحساب الجولة 32 من المسابقة هو يوم الإثنين 17 أغسطس 2026، على ملعب نادي الأنوار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

كأس خادم الحرمين الشريفين
Al Anwar crest
Al Anwar
ALA
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
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كأس خادم الحرمين الشريفين - 1/16

ما القنوات الناقلة لمباراة الأنوار والأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة
ثمانية 

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأنوار والأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأنوار والأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأنوار والأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الأنوار والأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027

نتائج الأنوار والأهلي في المباريات الأخيرة

ALA
-المستوى

    الأهلي
    -المستوى

    هدف مسجل (ضد)
    9/7
    مباريات بأكثر من 2.5 هدف
    3/5
    سجل كلا الفريقين
    4/5
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