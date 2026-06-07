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مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكولومبيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
المباريات الودية
كولومبيا ضد الأردن
كولومبيا
الأردن

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكولومبيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف منتخب كولومبيا، نظيره الأردني، على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن المباريات الودية استعداد لكأس العالم 2026.

المنتخب الأردني يتواجد في المجموعة العاشرة من كأس العالم والتي تضم أيضًا الأرجنتين والجزائر والنمسا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكولومبيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأردن وكولومبيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة الأردن وكولومبيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 8 يونيو 2026، على ملعب ميتروبوليتانو.

و تنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية صباحًا بتوقيت الأردن والسعودية، الثالثة صباحًا بتوقيت الإمارات.

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المباريات الودية - مباريات دولية ودية

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكولومبيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

يمكن مشاهدة مباراة الأردن وكولومبيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر قناة الأردن الرياضية بتعليق أحمد الخلايلة.

كيف تشاهد مباراة الأردن وكولومبيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأردن وكولومبيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق البث المباشر لقناة الأردن الرياضية على الإنترنت.

القنوات الناقلةالتعليق
الأردنية الرياضيةأحمد الخلايلة

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نتائج الأردن وكولومبيا في المباريات الأخيرة

كولومبيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

الأردن
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين الأردن وكولومبيا في المباريات الأخيرة

كولومبيا

المباراة الأخيرة

الأردن

1

انتصار

0

تعادل

0

انتصار

3

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
0/1
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