ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكولومبيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب كولومبيا، نظيره الأردني، على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن المباريات الودية استعداد لكأس العالم 2026.

المنتخب الأردني يتواجد في المجموعة العاشرة من كأس العالم والتي تضم أيضًا الأرجنتين والجزائر والنمسا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكولومبيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأردن وكولومبيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة الأردن وكولومبيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 8 يونيو 2026، على ملعب ميتروبوليتانو.

و تنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية صباحًا بتوقيت الأردن والسعودية، الثالثة صباحًا بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكولومبيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

يمكن مشاهدة مباراة الأردن وكولومبيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر قناة الأردن الرياضية بتعليق أحمد الخلايلة.

كيف تشاهد مباراة الأردن وكولومبيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأردن وكولومبيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق البث المباشر لقناة الأردن الرياضية على الإنترنت.

القنوات الناقلة التعليق الأردنية الرياضية أحمد الخلايلة

نتائج الأردن وكولومبيا في المباريات الأخيرة

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