ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يختتم منتخب الأرجنتين مشواره في دور المجموعات بمواجهة ضد الأردن ضمن منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026.
منتخب الأردن ودّع كأس العالم رسميًا بعد الخسارة أمام النمسا والجزائر، ويرغب في استغلال مواجهة ميسي ورفاقه لتقديم مباراة تاريخية.
كما تأهل منتخب الأرجنتين رسميًا متصدرًا للمجموعة، ويحاول ختام دور المجموعات بالعلامة الكاملة.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026؟
موعد مباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026 هو صباح الأحد 28 يونيو 2026 على ملعب "إيه تي آند تي" في مدينة دالاس الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة صباحًا بتوقيت السعودية والأردن، السادسة صباحًا بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026؟
سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.
وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 لبث المواجهة بتعليق حسن العيدروس.
كما أنّ المباراة مذاعة على قناة beIN FIFA World Cup المفتوحة بتعليق حسن العيدروس.
ما هو تردد قناة بي إن المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026؟
يمكن مشاهدة القناة المجانية الناقلة لكأس العالم 2026
تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على النايل سات
|القناة
|beIN Sports FIFA World Cup
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12245
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|الترميز
|27500
|المعامل
|2/3 – DVB-S2 8PSK
تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على العرب سات
|القناة
|beIN Sports FIFA World Cup
|القمر
|عرب سات
|التردد
|10850
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|الترميز
|27500
|المعامل
|2/3 – DVB-S2 8PSK
كيف تشاهد مباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة الأردن والأرجنتين في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|beIN Sports FIFA World Cup
|حسن العيدروس
|beIN 4K HDR
|beIN Max 1
|TOD