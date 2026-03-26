Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
المباريات الودية
الأرجنتين
موريتانيا
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وموريتانيا الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
المباريات الودية
الأرجنتين ضد موريتانيا
الأرجنتين
موريتانيا

يستضيف ملعب لا بومبونيرا مباراة منتخبي الأرجنتين وموريتانيا في مواجهة ودية ضمن المباريات الودية للتوقف الدولي الخاص بشهر مارس 2026.

المدرب ليونيل سكالوني يريد الوقوف في أولى مبارياته على جاهزية أهم عناصره في هذا التوقف الذي سيكون بروفة تمهيدية لما سيحدث في كأس العالم 2026.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وموريتانيا الودية 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأرجنتين وموريتانيا الودية 2026؟

موعد مباراة الأرجنتين وموريتانيا الودية 2026، هو يوم السبت 28 مارس، على ملعب لا بومبونيرا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والربع صباحًا بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت موريتانيا.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وموريتانيا الودية 2026؟

تمتلك شبكة قنوات الموريتانية الرياضية، حقوق بث مباراة الأرجنتين وموريتانيا في التوقف الدولي، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة الأرجنتين وموريتانيا الودية 2026 عبر شاشتها، إلى جانب بث المباراة عبر شبكة beIN Sports من خلال قناة beIN Sports USA .

القنوات الناقلةالمعلق
الموريتانية الرياضيةخليل البلوشي
beIN USA- 

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأرجنتين وموريتانيا الودية 2026 عبر الإنترنت؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث الكثير من المباريات الودية في التوقف الدولي، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة الأرجنتين وموريتانيا الودية 2026 عبر شاشتها.

التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين وموريتانيا الودية 2026

نتائج الأرجنتين وموريتانيا في المباريات الأخيرة

الأرجنتين
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
0/5

موريتانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
1/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5
