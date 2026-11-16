يستعد ملعب المونومينتال لاستقبال مباراة مهمة تجمع الأرجنتين وكوستاريكا في لقاء ودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكوستاريكا الودية وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأرجنتين وكوستاريكا الودية؟

موعد مباراة الأرجنتين وكوستاريكا الودية، هو الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على ملعب المونومينتال.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الواحدة فجرا (01:00) بتوقيت مصر، الثانية فجرا (02:00) بتوقيت السعودية.

المباريات الودية - الجولة 1 17 نوفمبر 2026 - 18:00

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ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكوستاريكا الودية؟

تمتلك أبوظبي الرياضية، حقوق بث مباراة الأرجنتين وكوستاريكا الودية.

كيف تشاهد مباراة الأرجنتين وكوستاريكا الودية عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة الأرجنتين وكوستاريكا الودية عبر أبوظبي الرياضية.



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التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين وكوستاريكا الودية

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