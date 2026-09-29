ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبوليفيا الودية؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى استاد ماريو ألبيرتو كيمبس، لمتابعة المواجهة الودية التي تجمع بين الأرجنتين وبوليفيا.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا الودية؟

موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا الودية هو الخميس 1 أكتوبر 2026 على استاد ماريو ألبيرتو كيمبس.

وتنطلق صافرة البداية في الثالثة فجرا (03:00) بتوقيت السعودية، الرابعة فجرا (04:00) بتوقيت الإمارات.





المباريات الودية - الجولة 1 30 سبتمبر 2026 - 19:00





ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبوليفيا الودية؟

لم تُعلن أي شبكة رياضية عربية حتى الآن حصولها على حقوق البث الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كيف تشاهد مباراة الأرجنتين وبوليفيا الودية عبر الإنترنت؟

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التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين وبوليفيا الودية









نتائج الأرجنتين وبوليفيا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الأرجنتين وبوليفيا في المباريات الأخيرة











