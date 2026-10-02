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المباريات الودية
team-logoالأرجنتين
team-logoبوركينا فاسو
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبوركينا فاسو الودية؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الأرجنتين
القنوات الناقلة
المباريات الودية
الأرجنتين ضد بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
الأرجنتين
بوركينا فاسو

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبوركينا فاسو الودية.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى استاد مونومونتال، لمتابعة المواجهة الودية التي تجمع بين الأرجنتين وبوليفيا.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأرجنتين وبوركينا فاسو الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأرجنتين وبوركينا فاسو الودية؟

موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا الودية هو الأحد 4 أكتوبر 2026 على استاد مونومونتال.

وتنطلق صافرة البداية في الثالثة فجرا (03:00) بتوقيت السعودية، الرابعة فجرا (04:00) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبوركينا فاسو الودية؟

لم تُعلن أي شبكة رياضية عربية حتى الآن حصولها على حقوق البث الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كيف تشاهد مباراة الأرجنتين وبوركينا فاسو الودية عبر الإنترنت؟

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التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين وبوركينا فاسو الودية



نتائج الأرجنتين وبوركينا فاسو في المباريات الأخيرة


الأرجنتين

الأرجنتين - المستوى

مصر
ف3-2
سويسرا
ف3-1
إنجلترا
ف1-2
إسبانيا
خ1-0
بوليفيا
ف4-0
الهدف المسجل (المستقبل)
12/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو - المستوى

غينيا بيساو
ت1-1
روسيا
خ3-0
بيلاروسيا
ت2-2
بنين
ت1-1
إفريقيا الوسطى
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات الأرجنتين وبوركينا فاسو في المباريات الأخيرة




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