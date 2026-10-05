ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبنين الودية؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم الموعد التاريخي للمباراة الوداعية للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما يلتقي منتخب الأرجنتين نظيره بنين، في ليلة استثنائية تشهد محطة التكريم والوداع الرسمي لقائد "التانجو".

وتُقام المواجهة المرتقبة على ملعب "مونومينتال" العريق، معقل نادي ريفر بليت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، والذي يتسع لنحو 85 ألف متفرج، وسط توقعات بحضور جماهيري غفير لمشاركة ميسي واحدة من أهم لحظات مسيرته الدولية.

وتأتي المباراة تتويجًا لمسيرة دولية استثنائية امتدت لنحو عقدين، نجح خلالها "البرغوث" في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية، بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بالعديد من الألقاب، وعلى رأسها كأس العالم 2022 في قطر، إلى جانب لقب كوبا أمريكا.

ومن المنتظر أن تشهد ليلة الوداع العديد من الفعاليات التكريمية الخاصة احتفاءً بميسي، الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني، وذلك قبل انطلاق صافرة البداية، في مشهد يحمل طابعًا عاطفيًا خاصًا لجماهير "التانجو".

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وتتجه الأنظار إلى ملعب "مونومينتال" لمتابعة الفصل الأخير من رحلة ميسي بقميص الأرجنتين، في ليلة يُنتظر أن تتحول إلى احتفالية كبرى تليق بأحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة... ;;

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأرجنتين وبنين الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأرجنتين وبنين الودية؟

موعد مباراة الأرجنتين وبنين الودية هو الأربعاء 7 أكتوبر 2026 على استاد المونومينتال.

وتنطلق صافرة البداية في الثانية فجرا (02:00) بتوقيت السعودية، الثالثة فجرا (03:00) بتوقيت الإمارات.





المباريات الودية - الجولة 1 6 أكتوبر 2026 - 19:00





ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبنين الودية؟

حصلت منصة "شاشا" (Shasha) الرقمية، على حقوق بث مباراة الأرجنتين وبنين، وسوف تنقل المواجهة على شاشتها على بتعليق فارس عوض.

كيف تشاهد مباراة الأرجنتين وبنين الودية عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة اللقاء مجانًا عبر منصة "شاشا" (Shasha) الرقمية. وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.









التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين وبنين الودية









نتائج الأرجنتين وبنين في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الأرجنتين وبنين في المباريات الأخيرة











