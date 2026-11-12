ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأوروجواي الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أيبت أرينا مواجهة قوية تجمع بين الأرجتتين وأوروجواي، ضمن منافسات توقف نوفمبر الدولي لحساب مباراة ودية.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي الودية 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي الودية 2026؟

موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي الودية 2026 هو السبت 14 نوفمبر 2026 على ملعب لابومبونيرا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحا (02:00) بتوقيت السعودية، الثالثة (03:00) بتوقيت الإمارات.

المباريات الودية - الجولة 1 13 نوفمبر 2026 - 18:00

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ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأوروجواي الودية 2026؟

تمتلك شبكة قنوات تي واي سي سبورتس، حقوق بث مباراة الأرجنتين وأوروجواي الودية 2026.

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التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين وأوروجواي الودية 2026

نتائج الأرجنتين وأوروجواي في المباريات الأخيرة

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