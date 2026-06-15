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كأس العالم
team-logoالأرجنتين
أروهيد
team-logoالجزائر
شاهد على beIN SPORTS MAXشاهد على القناة الأرضية الجزائرية
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الأرجنتين ضد الجزائر
القنوات الناقلة
كأس العالم
الأرجنتين
الجزائر

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب الأرجنتيني يستهل حملة الدفاع عن لقبه بخوض لقاء معقد ضد منتخب الجزائر.

وكان رفاق ميسي قد استهلوا كأس العالم 2022 بمواجهة ضد بلد عربي آخر وهو المنتخب السعودي وخسر المواجهة ليتوج بعد ذلك باللقب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026 هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 على ملعب "أروهيد" في كنساس سيتي الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة فجرًا بتوقيت السعودية، الثانية صباحًا بتوقيت الجزائر.

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كأس العالم - المجموعة 10
أروهيد

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة بتعليق حفيظ دراجي وعامر الخوذيري.

كما أنّ المباراة منقولة عبر القناة الجزائرية الأرضية.

كيف تشاهد مباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRحفيظ دراجي
beIN Max 1
beIN Max 3عامر الخوذيري
TOD
الجزائرية الأرضية-

التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة الأرجنتين ضد الجزائر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ليونيل سكالوني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فلاديمير بيتكوفيتش

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأرجنتين والجزائر في المباريات الأخيرة

الأرجنتين
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

الجزائر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
0/5

تاريخ المواجهات بين الأرجنتين والجزائر في المباريات الأخيرة

الأرجنتين

المباراة الأخيرة

الجزائر

1

انتصار

0

تعادل

0

انتصار

4

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
1/1

ترتيب الأرجنتين والجزائر في مجموعات كأس العالم 2026

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