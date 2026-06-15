ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب الأرجنتيني يستهل حملة الدفاع عن لقبه بخوض لقاء معقد ضد منتخب الجزائر.

وكان رفاق ميسي قد استهلوا كأس العالم 2022 بمواجهة ضد بلد عربي آخر وهو المنتخب السعودي وخسر المواجهة ليتوج بعد ذلك باللقب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026 هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 على ملعب "أروهيد" في كنساس سيتي الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة فجرًا بتوقيت السعودية، الثانية صباحًا بتوقيت الجزائر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة بتعليق حفيظ دراجي وعامر الخوذيري.

كما أنّ المباراة منقولة عبر القناة الجزائرية الأرضية.

كيف تشاهد مباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR حفيظ دراجي beIN Max 1 beIN Max 3 عامر الخوذيري TOD الجزائرية الأرضية -

التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة الأرجنتين ضد الجزائر التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ليونيل سكالوني التشكيل المتوقع البدلاء المدرب فلاديمير بيتكوفيتش

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأرجنتين والجزائر في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الأرجنتين والجزائر في المباريات الأخيرة

الأرجنتين المباراة الأخيرة الجزائر 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار الأرجنتين 4 - 3 الجزائر 4 الأهداف المسجلة 3 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

ترتيب الأرجنتين والجزائر في مجموعات كأس العالم 2026