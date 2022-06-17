ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2021-22

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية، بالدوري المصري 2021-22 وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ستاد الأهلي وي السلام مباراة القمة 124 بين الأهلي والزمالك، والتي ستجمع بينهما في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز 2021-22.

فاز الفريقان في آخر مباراتين لهما قبل القمة، إذ تمكن المارد الأحمر من الفوز على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز الفارس الأبيض على الإسماعيلي في كلاسيكو الكرة المصرية بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد لعب 20 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بعد لعب 17 مباراة.

وشهدت مباراة الدور الأول بين الفريقين، إثارة ومتعة كبيرة إذ حسم الأهلي ديربي القاهرة لصالحه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2021-22 وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي والزمالك على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة مباراة القمة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الزمالك الأحد 19 يونيو 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ON TIME SPORT الأهلي وي السلام

كيف تتابع مباراة الأهلي والزمالك عبر الإنترنت؟

لا توجد طريقة لمتابعة قناة أون تايم سبورت، عبر الإنترنت ولكن إن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز هناك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.