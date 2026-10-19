ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب إيجو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين الاتفاق والاتحاد، ضمن منافسات الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب إيجو.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية. وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المواجهة المرتقبة.





دوري روشن السعودي - الجولة 10 20 أكتوبر 2026 - 14:00 ملعب الأمير محمد بن فهد





ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

من معلق مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية، الثنائي فهد العتيبي ومشاري القرني، للتعليق على مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027





ثمانية فهد العتيبي



مشاري القرني

كيف تشاهد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الاتفاق

حراسة المرمى رايكوفيتش الدفاع عبدي - بيريرا - سيميتش - الشنقيطي الوسط بيرجوين - لوبي - عوار - الغامدي الهجوم النصيري - الصحفي









نتائج الاتفاق والاتحاد في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات الاتفاق والاتحاد في المباريات الأخيرة









ترتيب الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027



