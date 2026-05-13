ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الاتحاد ضيفًا على الاتفاق على ملعب "ايجو" بمباراة قوية لحساب الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الاتحاد يحتاج للفوز فقط من أجل مصالحة أنصاره بعض الشيء بعد موسم كارثي للإتي لم يفلح فيه في تحقيق أي من أهدافه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد الاتفاق والاتحاد في الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 14 مايو 2026، على ملعب إيجو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة: ثمانية

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الاتفاق ضد الاتحاد التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سعد الشهري التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيرجيو كونسيساو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتفاق والاتحاد في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الاتفاق والاتحاد في المباريات الأخيرة

ترتيب الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026