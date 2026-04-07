أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الاتحاد ضد نيوم
الاتحاد
نيوم

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الاتحاد، نظيره نيوم، في مواجهة ضمن الجولة التاسعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

الاتحاد يبحث عن إرضاء ما بقي من طموحات أنصاره في دخول المربع الذهابي بعدما بات في المركز السادس حاليًا وهو يواجه طموح نيوم صاحب المركز الثامن في استمرار التحسن بجدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

الشباب
الشباب
الاتحاد
الاتحاد
النجمة
النجمة
نيوم
نيوم
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026

تشكيلات الاتحاد ضد نيوم

الاتحادHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-4-2

Home team crestنيوم
1
بريدراغ رايكوفيتش
4
جان كارلو سيميتش
15
حسن كادش
13
مهند الشنقيطي
2
دانيلو بيريرا
8
فابينيو
34
ستيفن بيرجوين
16
فيصل الغامدي
78
روجير فيرنانديز
21
يوسف النصيري
10
حسام عوار
81
لويس ماكسيميانو
27
H. Ahmed
2
محمد البريك
4
خليفة الدوسري
26
أحمد حجازي
80
R. Messi
8
عبدالله دوكوري
72
أمادو كوني
14
مهند يحيى آل سعد
10
سعيد بن رحمة
19
لوسيانو رودريغيز

4-4-2

نيومAway team crest

الاتحاد
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • سيرجيو كونسيساو

نيوم
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • كريستوف غالتيير

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد ونيوم في المباريات الأخيرة

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

نيوم
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الاتحاد ونيوم في المباريات الأخيرة

الاتحاد

المباراة الأخيرة

نيوم

1

انتصار

0

تعادل

0

انتصار

3

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
1/1

ترتيب الاتحاد ونيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026

