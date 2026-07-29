ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وملقة الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب مارابيا، مساء الخميس، المباراة الودية التي تجمع بين الاتحاد السعودي وملقا الإسباني، ضمن البرنامج الإعدادي للفريقين استعدادًا لانطلاق منافسات موسم 2026-2027.

ويدخل الاتحاد المرحلة التحضيرية سعيًا لتجاوز إخفاقات الموسم الماضي، الذي خرج منه دون أي لقب، بعدما أنهى منافسات دوري روشن السعودي في المركز الخامس، ليصبح الموسم الجديد فرصة لاستعادة بريقه، واستعادة ثقة جماهيره، والعودة بقوة إلى دائرة المنافسة على الألقاب.

وفي التقرير الآتي نستعرض القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وملقة الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وملقة الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك stc tv الرياضية حقوق بث مباريات الاتحاد الودية.. وخصصت الشبكة لمباراة الاتحاد وملقة الودية التحضرية لموسم 2026-2027 قناة 1 stc tv sports HD.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد وملقة الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد وملقة الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق stc tv.

من معلق مباراة الاتحاد وملقة الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

اختارت شبكة stc tv المعلق راشد الدوسري للتعليق على مواجهة الاتحاد وملقة الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

متى موعد مباراة الاتحاد وملقة الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة الاتحاد وملقة الودية التحضرية لموسم 2026-2027، هو الخميس 30 يوليو، على ملعب ماربيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.

