يحتضن ملعب الإنماء مواجهة قوية بين الاتحاد السعودي وباختاكور الأوزباكستاني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الاتحاد وباختاكور ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الاتحاد وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الاتحاد وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 23 نوفمبر 2026 على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة والربع مساءً (21:15) بتوقيت السعودية، العاشرة والربع مساءً (22:15) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 5 23 نوفمبر 2026 - 13:15

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ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وسوف تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

من معلق مباراة الاتحاد وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس عبدالله الغامدي، للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 1.

beIN SPORTS HD 3 عبدالله الغامدي

كيف تشاهد مباراة الاتحاد وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الاتحاد وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

نتائج الاتحاد وباختاكور في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الاتحاد وباختاكور في المباريات الأخيرة

ترتيب الاتحاد وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027