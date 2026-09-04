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دوري روشن السعودي
team-logoالاتحاد
الإنماء
team-logoالنصر
لإنترنت آمن وسريع
أحمد مجدي

ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

دوري روشن السعودي
القنوات الناقلة
الاتحاد ضد النصر
الاتحاد
النصر
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب الإنماء مواجهة مرتقبة تجمع بين الاتحاد والنصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي موسم 2026-2027.

الاتحاد المضيف يحتل المركز الثامن في دوري روشن السعودي، بينما الرياض يحتل المركز الثاني ويسعى للانفراد بالصدارة أمام الهلال.

ونرصد في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 وطرق المشاهدة عبر الإنترنت.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ 

يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المواجهة بتعليق عربي.

دوري روشن السعودي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
النصر crest
النصر
النصر

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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من معلق مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية، سليمان الشريف وعبدالله الحربي للتعليق على مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027.

متى موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو يوم الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

المباراةالاتحاد - النصر
الموعدالسبت 5 سبتمبر 2026
التوقيت21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
الملعبالإنماء
القنوات الناقلةثمانية 1
البث عبر الإنترنتتطبيق ثمانية 
التعليقسليمان الشريف
 عبدالله الحربي

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

من المتوقع أن يعتمد المدرب ينز فيسينج على العناصر الآتية:

الخطة | 4-4-2
حارس المرمىبريدراج رايكوفيتش
الدفاعفارس عبدي - حسن كادش - دانيلو بيريرا - أحمد الجليدان
الوسط ديون لوبي - مختار علي - حسام عوار - مروان الصحفي
الهجومستيفن بيرجفاين - يوسف النصيري

تشكيل النصر المتوقع لمباراة الاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

من المتوقع أن يعتمد المدرب أنجي بوستيكوجلو على العناصر الآتية:

الخطة | 4-2-4
حارس المرمىنواف العقيدي 
الدفاعسالم النجدي - عبد الإله العمري - محمد سيماكان - نواف بوشل 
الوسط أنجيلو جابرييل - سامو كوستا 
الهجومساديو ماني - جواو فيليكس - كينجسلي كومان - كريستيانو رونالدو
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أسئلة الأكثر شيوعًا

أطلقت منصة ثمانية بتاريخ 8 أغسطس 2025 وقبل افتتاح الموسم الرياضي، وبدأت بنقل السوبر السعودي لتكون مباراة الاتحاد والنصر الأولى عبرها.

البطولات المتاحة حصريًّا على منصة ثمانية هي:

- دوري روشن السعودي

- كأس خادم الحرمين الشريفين

- كأس السوبر السعودي

- دوري يلو للدرجة الأولى.

بالتأكيد، ستتاح المنصة على كافة متاجر التطبيقات وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

يبدأ سعر اشتراك ثمانية بـ 58 ريال سعودي شهريًّا للباقة السنوية و70 ريال سعودي للباقة الشهرية مع خيار التقسيط الشهري من تمارا.

نعم سوف يتم توفير وسيلة مجانية لمتابعة الموسم بجودة أقل ومزايا محدودة مقارنة بباقة الاشتراك المدفوعة.

كما أن كل المشتركين الجدد مؤهلين لتجربة مزايا اشتراك ثمانية مجانًا لمدة 14 يوم.

التجربة المجانية تتطلب منك فقط تسجيل الدخول، وإدخال بيانات طريقة الدفع. وسنستخدم هذه البيانات لتأكيد اشتراكك بعد انتهاء مدة التجربة إن أحببت استئناف اشتراكك.

يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.

اشتراك ثمانية يضمن لك التجربة الأفضل لمشاهدة البطولات السعودية، بعدة مزايا:

- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.

- إعلانات أقل من التجربة المجانية.

- الاستوديو التحليلي.

- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.

- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.

- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.

- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.

- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.

- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026

- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.

يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.

ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.

نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.

مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.

نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.

كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).

نعم، وترددها هو:
النايل سات

التردد: 11236 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز 27500.

العرب سات

التردد: 11919 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز : 27500.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.

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