ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب الإنماء مواجهة مرتقبة تجمع بين الاتحاد والنصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي موسم 2026-2027.

الاتحاد المضيف يحتل المركز الثامن في دوري روشن السعودي، بينما الرياض يحتل المركز الثاني ويسعى للانفراد بالصدارة أمام الهلال.

ونرصد في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 وطرق المشاهدة عبر الإنترنت.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المواجهة بتعليق عربي.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

من معلق مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية، سليمان الشريف وعبدالله الحربي للتعليق على مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027.

متى موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو يوم الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

المباراة الاتحاد - النصر الموعد السبت 5 سبتمبر 2026 التوقيت 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الملعب الإنماء القنوات الناقلة ثمانية 1 البث عبر الإنترنت تطبيق ثمانية التعليق سليمان الشريف عبدالله الحربي

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

من المتوقع أن يعتمد المدرب ينز فيسينج على العناصر الآتية:

الخطة | 4-4-2 حارس المرمى بريدراج رايكوفيتش الدفاع فارس عبدي - حسن كادش - دانيلو بيريرا - أحمد الجليدان الوسط ديون لوبي - مختار علي - حسام عوار - مروان الصحفي الهجوم ستيفن بيرجفاين - يوسف النصيري

تشكيل النصر المتوقع لمباراة الاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

من المتوقع أن يعتمد المدرب أنجي بوستيكوجلو على العناصر الآتية: