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دوري روشن السعودي
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الإنماء
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كريم مليم

ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الاتحاد
دوري روشن السعودي
القنوات الناقلة
الاتحاد ضد الفيحاء
الفيحاء
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب الإنماء مواجهة مرتقبة تجمع بين الاتحاد والفيحاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي موسم 2026-2027.

ويدخل الاتحاد المباراة محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، حيث يطمح إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

في المقابل، يحتل الفيحاء المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه والابتعاد عن المراكز المتأخرة في جدول المسابقة.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل رغبة الاتحاد في مواصلة تقدمه نحو قمة الترتيب، مقابل سعي الفيحاء إلى حصد المزيد من النقاط وتحسين نتائجه خلال الجولات المقبلة.

ونرصد في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2026-2027 وطرق المشاهدة عبر الإنترنت.

دوري روشن السعودي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الفيحاء crest
الفيحاء
الفيحاء

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ 

يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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من معلق مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية، مشاري القرني للتعليق على مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2026-2027.

متى موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو يوم الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

المباراةالاتحاد - الفيحاء
الموعدالثلاثاء 8 سبتمبر 2026
التوقيت21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
الملعبالإنماء
القنوات الناقلةثمانية 3
البث عبر الإنترنتتطبيق ثمانية 
التعليقمشاري القرني 

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الفيحاء في دوري روشن السعودي 2026-2027

من المتوقع أن يعتمد المدرب ينز فيسينج على العناصر الآتية:

الخطة | 4-4-2
حارس المرمىبريدراج رايكوفيتش
الدفاعفارس عبدي - حسن كادش - دانيلو بيريرا - أحمد الجليدان
الوسط ديون لوبي - مختار علي - حسام عوار - مروان الصحفي
الهجومستيفن بيرجفاين - يوسف النصيري
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