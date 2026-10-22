ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الاتحاد نظيره الدرعية على ملعب "الإنماء" ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

الاتحاد يريد العودة بأفضل شكل ممكن وهو الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب دوري روشن ويطمح لمواصلة المنافسة على اللقب.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الجمعة 23 أكتوبر 2026 على ملعب "الإنماء".

المباريات التالية الاتحاد دوري روشن السعودي 11:30 الدرعية شاهد

وتنطلق صافرة البداية في السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت السعودية، السابعة والنصف (19:30) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.





دوري روشن السعودي - الجولة 11 23 أكتوبر 2026 - 11:30 الإنماء





ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

من معلق مباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من سليمان الشريف وسعد يحيى، للتعليق على مباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027.





ثمانية سليمان الشريف

سعد يحيى

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟





أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الدرعية





حراسة المرمى بريدراج رايكوفيتش خط الدفاع علي العبدي - دانيلو بيريرا - سعد آل موسى - مهند الشنقيطي خط الوسط ريتشارد ريوس - جورجينيو فينالدوم - حسام عوار - مختار علي خط الهجوم ستيفن بيرجفاين - جورج إلينيخينا

















نتائج الاتحاد والدرعية في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات الاتحاد والدرعية في المباريات الأخيرة









ترتيب الاتحاد والدرعية في دوري روشن السعودي 2026-2027







