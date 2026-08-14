ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الاتحاد، نظيره الخلود، في مواجهة قوية في فاتحة جولات الدوري السعودي وذلك على ملعب الإنماء.

الاتحاد يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز وافتتاح الموسم بشكل رائع لضمان المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم السبت 15 أغسطس 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - الجولة 1 15 أغسطس 2026 - 14:00 الإنماء

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 2 لبث المباراة بتعليق جعفر الصليح.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية 2 جعفر الصليح

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد الخلود التشكيل المتوقع البدلاء المدرب يانز ويسينغ التشكيل المتوقع البدلاء المدرب D. Buckingham

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد والخلود في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والخلود في المباريات الأخيرة

ترتيب الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027