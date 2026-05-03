ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الاتحاد منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمواجهة ضيفه الخلود على مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الاتحاد يريد أن ينهي الموسم بأقل قدر من الخسائر مع الموسم الصفري الذي يواجهه بعد أن فقد كل شيء وخرج من المنافسات المحلية والآسيوية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الإثنين 4 مايو 2026، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026.

وستنقل المباراة على شاشتها بتعليق سليمان الشريف.

القنوات الناقلة المعلق ثمانية سليمان الشريف

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد الخلود التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيرجيو كونسيساو التشكيل المتوقع البدلاء المدرب D. Buckingham

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد والخلود في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والخلود في المباريات الأخيرة

ترتيب الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026