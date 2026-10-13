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الدوري المغربي الممتاز
team-logoإتحاد طنجة
ملعب طنجة الكبير
team-logoالمغرب الفاسي
شاهد على SNRT Live
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري المغربي الممتاز
إتحاد طنجة ضد المغرب الفاسي
إتحاد طنجة
المغرب الفاسي
المغرب

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب طنجة الكبير مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين اتحاد طنجة والمغرب الفاسي، ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري المغربي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027 هو الأربعاء 14 أكتوبر 2026 على ملعب طنجة الكبير.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت المغرب، الحادية عشر مساءً (23:00) بتوقيت السعودية.

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الدوري المغربي الممتاز - الجولة 4
ملعب طنجة الكبير


ما القنوات الناقلة لمباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.


الرياضية المغربية


المغربية الرياضية

-


كيف تشاهد مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027


التشكيلات المحتملة إتحاد طنجة ضد المغرب الفاسي

المدرب

  • A. Benchikha



نتائج اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في المباريات الأخيرة


اتحاد طنجة

اتحاد طنجة - المستوى

اتحاد تواركة
خ1-0
النادي المكناسي
ف2-1
أمل تيزنيت
ف1-3
المغرب التطواني
ت1-1
الكوكب المراكشي
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
المغرب الفاسي

المغرب الفاسي - المستوى

RAH
ف4-1
RAH
ت0-0
نهضة الزمامرة
ف2-1
حسنية أكادير
ف1-2
الرجاء
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5


تاريخ مواجهات اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

إتحاد طنجةتعادلالمغرب الفاسي
1
3
1
الدوري المغربي الممتاز
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المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
0
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إتحاد طنجة
اتحاد طنجة
1
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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إتحاد طنجة
اتحاد طنجة
1
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المغرب الفاسي
1
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
1
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إتحاد طنجة
اتحاد طنجة
1
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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إتحاد طنجة
اتحاد طنجة
1
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المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
1
انتهت
الدوري المغربي الممتاز
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المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
2
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إتحاد طنجة
اتحاد طنجة
1
انتهت
5الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


ترتيب اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
حسنية أغاديرحسنية أغاديرحسنية أكادير
4211118+37
ت
ف
خ
ف
2
المغرب الفاسيالمغرب الفاسيالمغرب الفاسي
321042+27
ت
ف
ف
3
إتحاد تواركةإتحاد تواركةاتحاد تواركة
321031+27
ت
ف
ف
4
الكوكب الرياضي المراكشيالكوكب الرياضي المراكشيالكوكب المراكشي
320154+16
ف
ف
خ
5
النادي المكناسيالنادي المكناسيالنادي المكناسي
311163+34
ت
خ
ف
6
إتحاد طنجةإتحاد طنجةاتحاد طنجة
311154+14
خ
ت
ف
7
الجيش الملكيالجيش الملكيالجيش الملكي
211032+14
ت
ف
8
الرجاء البيضاويالرجاء البيضاويالرجاء
211010+14
ت
ف
9
الوداد الرياضيالوداد الرياضيالوداد
31113304
ت
ف
خ
10
وداد تمارةوداد تمارةوداد تمارة
31023303
خ
خ
ف
11
الدفاع الحسني الجديديالدفاع الحسني الجديديالدفاع الجديدي
3102710-33
ف
خ
خ
12
أمل تيزنيتأمل تيزنيتأمل تيزنيت
310248-43
خ
ف
خ
13
المغرب التطوانيالمغرب التطوانيالمغرب التطواني
30301103
ت
ت
ت
14
نهضة بركاننهضة بركاننهضة بركان
20200002
ت
ت
15
الفتح الرباطيالفتح الرباطيالفتح الرباطي
301213-21
ت
خ
خ
16
نهضة الزمامرةنهضة الزمامرةنهضة الزمامرة
300338-50
خ
خ
خ
CAF Champions League Qualification
كأس القارات
تصفيات الهبوط
هبوط

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