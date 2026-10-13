ما القنوات الناقلة لمباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب طنجة الكبير مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين اتحاد طنجة والمغرب الفاسي، ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري المغربي 2026-2027.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027؟
موعد مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027 هو الأربعاء 14 أكتوبر 2026 على ملعب طنجة الكبير.
وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت المغرب، الحادية عشر مساءً (23:00) بتوقيت السعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027؟
تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.
المغربية الرياضية
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كيف تشاهد مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.
التشكيل المتوقع لمباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027
التشكيلات المحتملة إتحاد طنجة ضد المغرب الفاسي
المدرب
- A. Benchikha
نتائج اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|4
|2
|1
|1
|11
|8
|+3
|7
ت
ف
خ
ف
|2
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|+2
|7
ت
ف
ف
|3
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
ت
ف
ف
|4
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
ف
ف
خ
|5
|3
|1
|1
|1
|6
|3
|+3
|4
ت
خ
ف
|6
|3
|1
|1
|1
|5
|4
|+1
|4
خ
ت
ف
|7
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
ت
ف
|8
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
ت
ف
|9
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
ت
ف
خ
|10
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
خ
خ
ف
|11
|3
|1
|0
|2
|7
|10
|-3
|3
ف
خ
خ
|12
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
خ
ف
خ
|13
|3
|0
|3
|0
|1
|1
|0
|3
ت
ت
ت
|14
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|2
ت
ت
|15
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|1
ت
خ
خ
|16
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
خ
خ
خ