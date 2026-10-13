ما القنوات الناقلة لمباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب طنجة الكبير مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين اتحاد طنجة والمغرب الفاسي، ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري المغربي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027؟

موعد مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027 هو الأربعاء 14 أكتوبر 2026 على ملعب طنجة الكبير.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت المغرب، الحادية عشر مساءً (23:00) بتوقيت السعودية.

الدوري المغربي الممتاز - الجولة 4 14 أكتوبر 2026 - 16:00 ملعب طنجة الكبير





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ما القنوات الناقلة لمباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات المغربية الرياضية حقوق بث مباريات الدوري المغربي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.





المغربية الرياضية -





كيف تشاهد مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027 عبر يوتيوب.

التشكيل المتوقع لمباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027













نتائج اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في المباريات الأخيرة









ترتيب اتحاد طنجة والمغرب الفاسي في الدوري المغربي 2026-2027



