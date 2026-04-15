ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب جوزيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر وكالياري ضمن الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يتصدر النيراتزوري جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بعد انتصاره الصعب على كومو بنتيجة 4-3 في الجولة السابقة من السيري آ، ليظل متصدراً ويتسع الفارق بينه وبين الوصيف نابولي إلى 9 نقاط، بعد تعثر الآزوري أمام بارما، ومن المؤكد أن الأفاعي لن يفرط في آي نقاط قادمة من أجل حسم لقب السكوديتو الذي أصبح على بُعد 10 نقاط فقط.

على الجانب الأخر يحتل كالياري المركز الـ16 برصيد 33 نقطة، وبفارق 6 نقاط فقط عن أولى مراكز الهبوط، لذا يحتاج الفريق لآي نقطة تساعده للابتعاد قدر الإمكان عن المراكز المتيزله لجدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر وكالياري في الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الجمعة 17 أبريل 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026

1
يان سومر
95
أليساندرو باستوني
25
مانويل أكانجي
15
فرانشيسكو آتشيربي
7
بيوتر زيلينسكي
32
فيديريكو ديماركو
23
نيكولو باريلا
2
دينزل دومفريس
20
هاكان تشالهان أوغلو
94
فرانشيسكو بيو إسبوزيتو
9
ماركوس تورام
1
إليا كابريل
15
J. Rodriguez
26
ياري مينا
8
ميشيل ادوبو
90
مايكل فولورونشو
2
ماركو باليسترا
10
جيانلوكا غايتانو
33
ادم اوبيرت
14
أليساندرو ديولا
29
جينارو بوريلي
94
سيباستيانو إسبوزيتو

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فابيو بيسكاني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج إنتر وكالياري في المباريات الأخيرة

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

كالياري
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات إنتر وكالياري الأخيرة

إنتر

آخر 5 مباريات

كالياري

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

12

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب إنتر وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026

