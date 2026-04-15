ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب جوزيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر وكالياري ضمن الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يتصدر النيراتزوري جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بعد انتصاره الصعب على كومو بنتيجة 4-3 في الجولة السابقة من السيري آ، ليظل متصدراً ويتسع الفارق بينه وبين الوصيف نابولي إلى 9 نقاط، بعد تعثر الآزوري أمام بارما، ومن المؤكد أن الأفاعي لن يفرط في آي نقاط قادمة من أجل حسم لقب السكوديتو الذي أصبح على بُعد 10 نقاط فقط.

على الجانب الأخر يحتل كالياري المركز الـ16 برصيد 33 نقطة، وبفارق 6 نقاط فقط عن أولى مراكز الهبوط، لذا يحتاج الفريق لآي نقطة تساعده للابتعاد قدر الإمكان عن المراكز المتيزله لجدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty Images

ما موعد مباراة إنتر وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر وكالياري في الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الجمعة 17 أبريل 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج إنتر وكالياري في المباريات الأخيرة

Getty Images

تاريخ مواجهات إنتر وكالياري الأخيرة

ترتيب إنتر وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026