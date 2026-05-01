Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoإنتر
جوسيبي مياتزا
team-logoبارما
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
يستعد ملعب جوزيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر وبارما ضمن الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يتصدر النيراتزوري جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، بعد التعادل بنتيجة 2-2 أمام تورينو في الجولة السابقة من السيري آ، وعلى الرغم من ذلك فالأفاعي على بُعد نقطة وحيدة للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي بشكل رسمي، لذا قد تكون ليلة كرنفالية لإنتر.

على الجانب الأخر يحتل بارما المركز الـ12 برصيد 42 نقطة، وعلى الرغم من تواجده في منطقة أمنة بشكل كبير من الهبوط، إلا أنه يسعى لتحسين ترتيبه في الجدول عن طريق الخروج بأي نتيجة إيجابية.

ما موعد مباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر وبارما في الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 3 مايو 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026

إنترHome team crest

1
يان سومر
30
كارلوس أوجوستو
25
مانويل أكانجي
31
يان بيسيك
7
بيوتر زيلينسكي
36
ماتيو دارميان
8
بيتار سوسيتش
23
نيكولو باريلا
32
فيديريكو ديماركو
9
ماركوس تورام
14
يوان بوني
31
زيون سوزوكي
3
عبدولاي ندياي
39
اليساندرو تشيركاتي
37
ماريانو تروالو
15
إنريكو ديل براتو
16
مانديلا كيتا
10
أدريان بيرنابي
41
هانس نيكولوسي كافيالي
14
ايمانويلي فاليري
7
غابرييل ستريفيزا
9
ماتيو بيليغرينو

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • C. Cuesta

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج إنتر وبارما في المباريات الأخيرة

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
17/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

بارما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات إنتر وبارما الأخيرة

إنتر

آخر 5 مباريات

بارما

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

10

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان