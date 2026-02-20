ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب نيو بالانس أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع أتالانتا ونابولي ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الأزوري 50 نقطة بعد التعادل أمام روما في الجولة السابقة، ليحافظ على مركزه الثالث، ويستمر في ملاحقة ميلان صاحب الـ54 نقطة، وبالتأكيد لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو الذي يتأخر عنه بفارق 11 نقاط كاملة.

بينما وصل أتالانتا للنقطة 42، بعد انتصاره في الجولة السابقة على لاتسيو، ليصبح في المركز السابع بفارق الأهداف فقط عن كومو صاحب المركز السادس، وبالتأكيد يسعى القديسين لمواصلة تقدمه لحجز مقعداً في المحافل الأوروبية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أتالانتا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة أتالانتا ونابولي في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 22 فبراير 2026، على استاد نيو بالانس أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتالانتا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أتالانتا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أتالانتا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة أتالانتا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج أتالانتا ونابولي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات أتالانتا ونابولي الأخيرة

ترتيب أتالانتا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026