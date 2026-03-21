تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ريال مدريد نظيره أتلتيكو في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب سانتياجو برنابيو في ديربي العاصمة. 

ريال مدريد يريد الاقتراب أكثر من برشلونة، إذ يبتعد بفارق أربع نقاط فقط عن الصدارة، ويحاول استغلال صحوته الأخيرة للفوز على غريمه التقليدي في العاصمة الإسبانية.

ما موعد ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني 2025-2026، هو يوم الأحد 22 مارس 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق أحمد البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1أحمد البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني 2025-2026

ريال مدريدHome team crest

4-1-2-1-2

13
أندري لونين
22
أنطونيو روديجر
24
دين هويسين
2
داني كارفاخال
14
أوريلين تشواميني
18
ألفارو كاريراس
8
فيديريكو فالفيردي
15
أردا جولر
45
T. Pitarch
10
كيليان مبابي
7
فينيسيوس جونيور
1
خوان موسو
14
ماركوس يورينتي
3
ماتيو روجيري
24
روبين لو نورماند
17
دافيد هانكو
6
كوكي
22
أديمولا لوكمان
20
جيوليانو سيميوني
5
جوني كاردوسو
19
جوليان ألفاريز
9
ألكسندر سورلوث

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

المدرب

  • دييجو سيميوني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال مدريد وأتلتيكو في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

أتلتيكو مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو الأخيرة

ريال مدريد

آخر 5 مباريات

أتلتيكو مدريد

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

7

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني 2025-2026

