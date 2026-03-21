ما القنوات الناقلة لديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ريال مدريد نظيره أتلتيكو في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب سانتياجو برنابيو في ديربي العاصمة.

ريال مدريد يريد الاقتراب أكثر من برشلونة، إذ يبتعد بفارق أربع نقاط فقط عن الصدارة، ويحاول استغلال صحوته الأخيرة للفوز على غريمه التقليدي في العاصمة الإسبانية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني 2025-2026، هو يوم الأحد 22 مارس 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق أحمد البلوشي.

كيف تشاهد البث المباشر لديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج ريال مدريد وأتلتيكو في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو الأخيرة

ترتيب ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني 2025-2026