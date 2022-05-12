ما القناة المفتوحة الناقلة لمباراة وفاق سطيف والأهلي في دوري أبطال إفريقيا؟

يستضيف ستاد 5 جويليه 1962، مباراة من العيار الثقيل، تجمع بين الأهلي المصري، ووفاق سطيف الجزائري، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا 2022.

الأهلي حسم مباراة الذهاب لصالحه برباعية دون رد في القاهرة، ووضع قدمًا ونصف في نهائي البطولة، وسيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة على آمل تحقيق البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

على الجانب الآخر وفاق سطيف، يحتاج إلى مجهود كبير للعبور إلى النهائي المرتقب، وسيتسلح بعامل الأرض والجمهور لتحقيق تلك المعجزة، التي قد تبدو مستحيلة نظريًا.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة وفاق سطيف والأهلي؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف هي القناة الثالثة، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأهلي - وفاق سطيف السبت 14 مايو 2022،

21:00 مصر، 20:00 الجزائر beIN SPORTS HD 3

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة وفاق سطيف والأهلي؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة الثالثة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات وأقمار أخرى.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS HD 3 نايل سات 11548 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتلسات 8 غرب 11054 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع مباراة وفاق سطيف والأهلي عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف عبر الإنترنت، فيجب عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت الخاصة بمجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا 2022 في الشرق الأوسط.

لكن لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.

قناة مفتوحة لنقل مباراة وفاق سطيف والأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تمتلك القناة الوطنية الجزائرية، حقوق بث مباريات الفرق الجزائرية المشاركة في البطولات الإفريقية على أرضها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة الهامة عبر شاشتها على قمر النايل سات، بالمجان.

تردد القناة الوطنية الجزائرية الناقلة لمباراة وفاق سطيف والأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يمكن استقبال القناة الوطنية الجزائرية، الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على قمر نايل سات عبر التردد التالي: 10922، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.