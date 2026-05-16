ما الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

يعيش محبو كرة القدم حول العالم حالة من الشغف والانتظار، تزامنًا مع اقتراب ضربة البداية لنسخة واعدة من المسابقة الأقوى والأعرق على صعيد الأندية عالمياً، وهي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتسعى كافة القوى العظمى في القارة العجوز للتواجد بقوة في معترك دوري أبطال أوروبا 2026-2027، مدفوعةً بالجوائز المالية الضخمة التي رصدها "يويفا"، إلى جانب تصاعد وتيرة الإثارة التي فرضتها الآلية الجديدة للتصفيات، والتي أسفرت عن صدامات نارية وممتعة في شتى أدوار البطولة.

ويستمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تطبيق إستراتيجيته المستحدثة للموسم الثالث على التوالي، وهي الهيكلية التي ضاعفت من عدد المواجهات القوية، وساهمت في فتح آفاق جديدة للمنافسة، متجاوزةً رتابة دور المجموعات الكلاسيكي بعد التحول الفعلي إلى نظام الدوري الموحد.

وتشهد منافسات دوري أبطال أوروبا 2026-2027 مشاركة 36 ناديًا، حيث يعتمد الاتحاد القاري معايير دقيقة لتوزيع المقاعد، بما يضمن تكافؤ الفرص ويوفر مكاناً لأبرز الفرق المتألقة في دورياتها المحلية.

ما هو نظام المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

- 32 فريقًا تتأهل وفق المعطيات الجارية بشكل اعتيادي، وفقًا لتصنيف الدوريات الأوروبية: (البطل من 1-10)، (الوصيف من 1-6)، (الثالث والرابع من 1-4)، 6 مقاعد بالتصفيات، بطل دوري الأبطال، بطل الدوري الأوروبي).

- 4 مقاعد إضافية يتم تحديدها بناء على المعايير الآتية:-

- مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قاريًا.

- مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عبر "مسار الأبطال" من 4 إلى 5.

- مقعدان أخيران للدول التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق "2025-2026"، بحيث تتم قسمة مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها على عدد الأندية المشاركة، وهما الدوريان.

ما نظام دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تتم إقامة البطولة بنظام الدوري الواحد للفرق الـ36 المشاركة وبناء عليها يتحدد مسار هذه الفرق في البطولة، حيث يتم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات، والقرعة تحدد فريقين من كل تصنيف ليلعبا سويًا.

وبهذا النظام يلعب كل فريق أمام 8 أندية مختلفة، بواقع 4 مباريات على ملعبه و4 خارج ملعبه، حيث لن يلعب أي فريق أمام نفس المنافس مرتين في هذا الدوري.

وبعد انتهاء الدوري، يتم احتساب النتائج ويصعد أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.

ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، ليتم تصفية 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية مباشرة.

أما باقي الفرق من الـ24 وحتى 36 فسوف تودع البطولة بصورة نهائية، حيث لن ينتقل أي فريق منها إلى الدوري الأوروبي.

يتم إجراء البطولة بعد ذلك بدءًا من دور الـ16 بشكل اعتيادي (أدوار إقصائية من ذهاب وإياب)، كما هو النظام المتبع عادة.

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

ضمنت عدة أندية كبرى في أوروبا مقاعدها في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا 2026-2027، كالتالي:

الدولة الفريق إنجلترا آرسنال مانشستر سيتي مانشستر يونايتد أستون فيلا إسبانيا برشلونة ريال مدريد فياريال أتلتيكو مدريد ريال بيتيس إيطاليا إنتر ألمانيا بايرن ميونخ بوروسيا دورتموند لايبزيج فرنسا باريس سان جيرمان لانس هولندا أيندهوفن فينورد البرتغال بورتو التشيك سلافيا براج تركيا جلطة سراي أوكرانيا شاختار

تصنيف الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

يتم تحديد تصنيف الفرق المشاركة في البطولة بعد تحديد الفرق المتأهلة بشكل رسمي، وفقًا لأدائها في المواسم الأخيرة بالبطولات القارية.