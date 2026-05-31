ما الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

تستعد القارة الصفراء لانطلاقة تاريخية في نسخة 2026-2027 من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستشهد توسعاً كبيراً لزيادة حدة المنافسة بين كبار الأندية الآسيوية. وتأتي هذه النسخة لتعزز مكانة البطولة كأقوى مسابقة قارية للأندية في المنطقة، مع منح المملكة العربية السعودية شرف استضافة الأدوار النهائية.

يشهد موسم 2026-2027 حدثاً تاريخياً يتمثل في زيادة عدد الأندية المشاركة في مرحلة الدوري إلى 32 فريقاً، بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في 24 أبريل 2026، توسيع البطولة من 24 إلى 32 نادياً، في خطوة تعكس طموحاته الرامية إلى رفع مستوى المنافسة وتوسيع قاعدة المشاركة بين مختلف أندية القارة.

كما تُعد هذه النسخة الأولى منذ دوري أبطال آسيا 2019 التي تشهد مشاركة 32 فريقاً، ما يمنح البطولة بعداً تنافسياً أكبر ويعزز من فرص تمثيل عدد أكبر من الاتحادات الوطنية على الساحة القارية. ويدخل النادي الأهلي السعودي منافسات النسخة الجديدة بصفته حامل اللقب، بعدما نجح في الاحتفاظ بالكأس للموسم الثاني على التوالي، إثر تتويجه بالنسخة الأخيرة عام 2026.

وفي السطور التالية نستعرض لكم الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 ونظام البطولة .

ما موعد دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟



وفقاً لنظام البطولة المستحدث، تنطلق منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 بمباريات الملحق التأهيلي وذلك يوم 11 أغسطس 2026. هذه المرحلة التمهيدية ستحدد الأندية الأخيرة المنضمة إلى الركب القاري قبل سحب قرعة دور المجموعات بنظامه الجديد.

وتبدأ المرحلة الأهم والأقوى في البطولة "مرحلة الدوري" يوم 14 سبتمبر 2026، على أن تستمر المنافسات القوية بين شرق القارة وغربها حتى موعد المباراة النهائية والمقرر إقامتها في الأول من مايو 2027، حيث يتطلع الجميع للوصول إلى منصة التتويج في ختام الموسم الشاق.

البطولة البداية النهاية دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 14 سبتمبر 2026 1 مايو 2027

ما نظام دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتماد مجموعة من التعديلات الاستراتيجية الجديدة، حيث سيتم توزيع الفرق المشاركة بالتساوي بين منطقتي الغرب والشرق، بواقع 16 فريقاً لكل منطقة. وعقب انتهاء مرحلة الدوري، تتأهل الأندية صاحبة المراكز من الأول إلى السادس مباشرة إلى دور الـ16.

بينما تحصل الفرق التي تنهي المنافسات بين المركزين السابع والعاشر على فرصة إضافية لمواصلة مشوارها من خلال مرحلة مستحدثة تحمل اسم "ملحق الأدوار الإقصائية". وتمثل هذه المرحلة إضافة جديدة تمنح الأندية التي لم تنجح في حجز بطاقات التأهل المباشر فرصة أخرى للتنافس، بدلاً من مغادرة البطولة مباشرة عقب نهاية مرحلة الدوري.

في منطقة الغرب، يبلغ إجمالي عدد المقاعد المخصصة 16 مقعداً، وحصلت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر بواقع خمسة مقاعد. وقد ضمنت أندية الأهلي، النصر، الهلال، والقادسية تواجدها المباشر في مرحلة الدوري، بينما سيخوض نادي الاتحاد منافسات الملحق سعياً لتأكيد الحضور السعودي الكامل.

أما بقية المقاعد في الغرب، فجاءت موزعة بين الإمارات التي يمثلها شباب الأهلي والعين والوصل، وقطر التي يمثلها السد والغرافة والشمال، بالإضافة إلى تراكتور واستقلال من إيران، ونيفتشي فرغانة من أوزبكستان، وسيكون فريق القوة الجوية ممثلاً وحيداً للعراق حتى الآن في المقاعد المباشرة.

سيحصل الفريق المتوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 على بطاقة تأهل مباشرة إلى مرحلة الدوري في نسخة 2027-2028، إلى جانب ضمان المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال 2027، والتأهل إلى كأس العالم للأندية 2029 بنسختها الموسعة والمحدثة.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن مرحلة الملحق المستحدثة (لن تشرك أندية المركزين 7 و8) لن تُطبق بشكل كامل خلال موسم 2026-2027 بسبب ازدحام الأجندة الدولية، على أن يتم تفعيل النظام الشامل في المواسم التالية. وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان انتقال سلس للنظام الجديد الذي يهدف لزيادة المداخيل التسويقية والإثارة

ما الأندية المتأهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

منطقة الغرب

الدولة الفرق المتأهلة السعودية الأهلي النصر الهلال القادسية الإمارات شباب الأهلي العين الوصل قطر السد الغرافة الشمال إيران تراكتور استقلال أوزبكستان نيفتشي فرغانة العراق القوة الجوية الملحق السعودية الاتحاد الإمارات الجزيرة أوزباكستان باختاكور الأردن الحسين

منطقة الشرق