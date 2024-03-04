ما الذي يحدث في النصر! الجمهور يًصدم بتفاصيل إصابة تاليسكا ومدة غيابه

نجوم النصر يتساقطون أمام الإصابات العضلية

أصيب الجمهور النصراوي بصدمة ووقع في حيرة كبيرة عقب الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الفريق، أندرسون تاليسكا، ومدة غيابه عن اللعب.

الجناح البرازيلي تعرض للإصابة خلال مران أمس الأخير قبل مواجهة العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في الإمارات مساء اليوم، وقد اضطر المدرب لويس كاسترو لاستبعاده واستدعاء ساديو ماني للعب بدلًا منه.

الإعلامي عبد العزيز المريسل أكد أن تاليسكا بكى بعد تعرضه للإصابة ولم يستطع المشي سوى باستخدام العكاز، مشيرًا إلى أنه سيخضع لفحوصات طبية مكثفة بعد عودته من الإمارات للوقوف على تشخيص الإصابة والعلاج المناسب.

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الإعلامي عبد العزيز العصيمي استبق عودة الفريق إلى الرياض وأكد أن الفحوصات المبدئية لتاليسكا أكدت تعرضه لتمزق عضلي من الدرجة الأولى في العضلة الأمامية، مشيرًا إلى أنه سيغيب عن اللعب لما يزيد عن الشهر.

النصراويون تفاعلوا مع تغريدة العصيمي بالدهشة مما يحدث في النصر وكل تلك الإصابات العضلية، وقد سبق أن ربط بعض الجمهور تلك الإصابات بتواجد مارسيلو جارسيا أخضائي العلاج الطبيعي الذي عمل سابقًا في الهلال وتم التعاقد معه بداية فبراير الماضي.