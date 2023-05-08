كم نقطة يحتاج لها الاتحاد للفوز بدوري روشن السعودي 2022-23 بعد ابتعاده بالصدارة عن منافسه النصر؟ ..

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اقترب الاتحاد من حصد لقب الدوري السعودي للمرة الأولى بعد سنوات من الغياب، إذ لم يحقق اللقب منذ موسم 2008-2009.

ونجح الاتحاد في التغلب على أبها برباعية نظيفة ليبتعد عن النصر بفارق خمس نقاط وذلك قبل أربع جولات من النهاية ويصبح الأقرب إلى رفع الكأس.

النصر سقط في فخ التعادل أمام الخليج، ولم يشفع له وجود كريستيانو رونالدو بين صفوفه لينقذه من فقدان نقطتين.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ونستعرض في التقرير عدد النقاط التي يحتاج لها الاتحاد للفوز بالدوري السعودي وكذلك إمكانية تحقيق النصر للقب.

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جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الاتحاد 26 19 5 2 52 11 +41 62 2 النصر 26 17 6 3 54 15 +39 57 3 الشباب 25 16 5 4 51 24 +27 53 4 الهلال 25 14 7 4 45 23 +22 49 5 التعاون 25 11 7 7 34 31 +3 40 6 الفتح 25 12 3 10 41 32 +9 39 7 الطائي 25 10 4 11 36 37 -1 34 8 ضمك 25 8 8 9 30 32 -2 32 9 الاتفاق 25 8 6 11 23 29 -6 30 10 أبها 26 9 3 14 30 44 -14 30 11 الرائد 25 8 5 12 32 43 -11 29 12 الوحدة 26 6 8 12 22 37 -15 26 13 الفيحاء 25 6 7 12 26 39 -13 25 14 الخليج 26 7 3 16 23 40 -17 24 15 العدالة 26 5 6 15 22 50 -28 21 16 الباطن 25 4 3 18 20 54 -34 15



متى ينتهي دوري روشن السعودي 2023؟

يتكون دوري المحترفين السعودي من 16 فريقًا، وهو ما يشير إلى أن عدد الجولات هو 30 جولة طوال الموسم.

ولعبت حتى الآن 26 جولة منذ بداية الموسم، وهو ما يعني أن هناك أربع جولات فقط على نهاية موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة 30 لموسم 2022-23 من دوري روشن السعودي يوم الأربعاء 31 مايو 2023.

كم نقطة يحتاجها الاتحاد للفوز بالدوري السعودي 2023؟

الاتحاد يتفوق بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني وذلك بعد انتهاء الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

ويحتاج الاتحاد إلى سبع نقاط فقط من أصل 12 ممكنة لأجل حصد لقب دوري روشن السعودي، وذلك في حال فاز النصر بجميع المباريات المتبقية.

وفي حال تساوى الاتحاد مع النصر في النقاط، يُتوج الاتحاد بلقب دوري روشن لأن فارق المواجهات لصالحه.

ما هي حظوظ النصر للفوز بدوري روشن السعودي 2022-23؟

يحتاج النصر إلى الفوز في جميع المباريات المتبقية لأجل حصد لقب دوري روشن السعودي، بشرط أن يخسر الاتحاد في مباراتين على الأقل.

في حال فوز الاتحاد بمباراتين والتعادل في واحدة وخسارة اللقب، فلن يحصل النصر على البطولة، لذلك الحل الوحيد أن يسقط العميد في مباراتين.

ما هي مباريات الاتحاد المتبقية في دوري روشن السعودي 2022-23؟

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 26 الاتحاد - أبها الإثنين 8 مايو 2023،

21:30 السعودية ومصر 0-4 الجوهرة المشعة 27 الهلال - الاتحاد الإثنين 15 مايو 2023،

21:30 السعودية ومصر - الأمير فيصل بن فهد 28 الاتحاد - الباطن السبت 20 مايو 2023،

21:30 السعودية ومصر - الجوهرة المشعة 29 الفيحاء - الاتحاد الجمعة 26 مايو 2023،

21:00 السعودية ومصر - مدينة المجمعة الرياضية 30 الاتحاد - الطائي الأربعاء 31 مايو 2023،

21:00 السعودية ومصر - الجوهرة المشعة

كيف يحسم الدوري السعودي في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب اللائحة التنظيمية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى أحد المعايير التالية بالترتيب:

عدد النقاط في المواجهات المباشرة للفرق المتساوية.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة للفرق المتساوية.

عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

فارق الأهداف في كامل المسابقة

الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في كامل الموسم.

الفريق الأقل حصولاً على البطاقات الصفراء والحمراء.

Shahid