«ما الذي دها برونو فرنانديز؟»: قائد مانشستر يونايتد يثير الجدل مجددًا بعد أيام قليلة من انتقاده العلني للمدرب

أعجب البرتغالي بمنشور على إنستجرام جاء فيه: «لا تدفع شخصًا مخلصًا أبدًا إلى حدّ ألا يعود يكترث». وعرضت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز لقطة شاشة لإعجابه بالمنشور، وعلّقت على الأمر بانتقاد أيضًا. وكتب الصحفي: «ما الذي أصاب برونو فرنانديز؟ من المفترض أنه يترفع عن مثل هذه الأمور، لكنه الآن يعجب بمقاطع ريلز سخيفة مثل مراهق متقلب المزاج».

وأضاف الصحفي: «من المفهوم تمامًا أن يشعر بالإحباط بعدما ضحّى بأفضل سنوات مسيرته من أجل نادٍ يواصل التراجع. لكنه تخلى أولًا عن مايكل كاريك، والآن يتصرف مثل جارناتشو على وسائل التواصل الاجتماعي».

وكان جارناتشو قد أثار الاضطراب بعدة منشورات خلال فترة وجوده في يونايتد، عبّر فيها بوضوح عن استيائه من وضعه. وفي الأسبوع الماضي، بعد الهزيمة 1-4 في دوري أبطال أوروبا في كومو، حمّل برونو فرنانديز المدرب كاريك مسؤولية الخسارة، واتهمه بغياب الضغط.

لماذا نشب خلاف بين برونو فرنانديز والمدرب مايكل كاريك؟

وعقب ذلك، استبعد كاريك قائده من التشكيلة الأساسية في مباراة الدوري على أرضه أمام بورنموث يوم الأحد، وأبقاه على مقاعد البدلاء. ومن دون لاعب الوسط الهجومي، تلقى يونايتد هزيمة جديدة بنتيجة 0-3، ما يهدد منصب المدرب بشدة. وتتوقع وسائل الإعلام الإنجليزية إقالة كاريك هذا الأسبوع. وإذا رحل المدرب، فسيصبح الطريق مفتوحًا أمام عودة برونو فرنانديز إلى الفريق.

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ويلعب برونو فرنانديز، البالغ من العمر 32 عامًا، مع الشياطين الحمر منذ عام 2020. وكان يونايتد قد دفع 65 مليون يورو إلى سبورتينج لشبونة للتعاقد معه. وينتهي عقده في أولد ترافورد بنهاية الموسم.